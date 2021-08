Niemand lijkt het te willen en tóch worden bomen langs weg tussen Mook en Milsbeek gekapt

Mookse brandweer spoort gaslek op in bodem Bloemen­straat Milsbeek

27 mei MILSBEEK - De brandweer van Mook is woensdagavond rond 22.30 uur uit moeten rukken voor een gaslek in de Bloemenstraat in Milsbeek. Rond die tijd kwam een 112-melding binnen dat er een gaslucht te ruiken was in de buurt.