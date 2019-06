Niet iedereen is blij met 18 appartementen midden in Mook: ‘Krijg tientallen nieuwe buren op mijn schoot’

Gezellig­heid staat voorop bij 100-jarige St. Caecilia in Middelaar

15 juni MIDDELAAR - Leeftijd is maar een getal. Je bent zo jong als je je voelt. Achter de naam St. Caecilia staan drie cijfers: 100. Maar de fanfare uit Middelaar is nog immer fris en fruitig. Dit weekend is het feest in Middelaar, voor en door jong en oud.