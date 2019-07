Nieuwe ellende bij Arriva: volle trein laat passagiers staan, half uur later is het proppen

UPDATEMOOK/ NIJMEGEN - Verontwaardigde treinreizigers vanmorgen tussen Mook en Nijmegen. Eerst zien ze een overvolle trein zonder de deuren te openen doorrijden. En na een half uur wachten zonder informatie kunnen ze als haringen in een ton in een andere volle trein richting Nijmegen om vervolgens te laat op hun werk te komen.

Reden: het zomerregime van Arriva.



De dertig passagiers die vanmorgen rond tien over acht op het station Mook Molenhoek op de trein stonden te wachten, konden hun ogen niet geloven. De binnenrollende trein was overvol en de deuren gingen niet open.



,,We hebben de machinist even gesproken en die zei dat hij de deuren niet mocht opendoen”, vertelt Jolanda Willems, een van de reizigers.



,,Het was ook maar een treinstel in plaats van twee en er was vrijwel geen plek meer. Die arme man kon er ook niets aan doen, maar het was wel heel vervelend.”

Nog vervelender bijna vond ze dat er vervolgens geen enkele communicatie was.



,,We stonden maar te wachten en er was geen enkele manier van informatievoorziening. Verschillende mensen zijn de auto maar gaan halen. Toen na een half uur de volgende trein kwam, bleek die nog voller te zitten. Hier mochten we wel in, maar het was enorm proppen, bijna niet te doen.”

‘Daar ga ik niet over’

Willems baalt ervan dat ze te laat op haar werk was en hoopt dat dit de komende weken niet zo doorgaat. ,,Ik werk op uurbasis dus dat is extra vervelend, maar heel veel mensen waren hierdoor te laat bij hun werk of andere afspraken.



Ik heb Arriva nog wel gebeld, dat duurde ook drie kwartier om doorheen te komen. Aanvankelijk leverde het weinig op, ze schrijven een klacht op en als je vraagt of ze niet een extra treinstel kunnen laten rijden krijg je als antwoord: ‘daar ga ik niet over’. Maar uiteindelijk kreeg ik gelukkkig een aardige man aan de lijn die het ook vervelend vond en heeft gezegd dat hij het direct gaat uitzoeken.”

De woordvoerder van Arriva laat weten dat het inderdaad niet goed is gegaan. Volgens het bedrijf lopen de reizigersaantallen al terug nu de zomervakantie eraan komt en wordt de inzet daarop aangepast. Gisteren bleek de capaciteit te sterk teruggebracht, dit zou voor vandaag aangepast worden. Dat is alleen niet helemaal volgens plan verlopen. Maar vanaf morgen rijdt Arriva weer met een langere trein met vijf wagons op de Maaslijn ’zodat alle reizigers een plek hebben’.