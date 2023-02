NS: 70.000 keer in- en uitgecheckt met betaalpas in eerste week

In de eerste week dat reizigers bij de Nederlandse Spoorwegen konden in- en uitchecken met een bankpas of creditcard hebben zo’n 70.000 reizigers dit gedaan. In het weekend maakten meer reizigers van die mogelijkheid, met de naam OVpay, gebruik dan doordeweeks.