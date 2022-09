Onzekerheid over woningen Oekraïners, statushouders en starters in Mook en Middelaar

MOOK - Het zoektocht naar flexwoningen voor Oekraïners, statushouders en starters in de gemeente Mook en Middelaar wordt op een lager pitje gezet. Er blijkt te weinig zekerheid over de financiële dekking van het plan.

De gemeente was in het voorjaar voortvarend van start gegaan om geschikte plekken te vinden voor tijdelijke huisvesting van Oekraïense vluchtelingen. Uitgangspunt was dat de woningen niet alleen voor Oekraïners zouden zijn, maar ook voor statushouders en starters. Ook moest het plan kostenneutraal uitgevoerd kon worden, met de verwachte vergoedingen van het Rijk. Voor het onderzoek, dat na de zomer klaar zou zijn, werd een projectleider aangesteld.

Maar nu lijkt er (voorlopig) een kink in de kabel gekomen. Want de bekostigingsregeling voor Oekraïners, die het Rijk eind augustus heeft bekendgemaakt en die alleen voor 2022 geldt, blijkt onvoldoende dekking te geven. Ook is onduidelijk of de gemeente op termijn wel alle kosten vergoed zou krijgen. Reden voor het college van burgemeester en wethouders om voor te stellen het onderzoek deels op te schorten tot er meer duidelijkheid is.

Gesprekken met provincie en ministerie

Dat betekent niet dat er ondertussen niets meer gebeurt, verzekerde wethouder Ton Herings afgelopen week tijdens een commissievergadering. ,,We willen onder meer kijken of er nog wat te regelen is. Zo zijn er op korte termijn gesprekken met de provincie en een taskforce van het ministerie van Binnenlandse Zaken.”

Van de vijf mogelijke locaties blijkt er overigens één afgevallen: de eigenaren van vakantiepark Meeussen in Plasmolen hebben besloten de strook grond bij het park toch niet beschikbaar te stellen. De andere vier locaties zijn nog wel in beeld: de plek van het voormalige Groene Kruisgebouw en een terrein aan de Bovensteweg in Mook, het oude Chinese restaurant aan de Rijksweg in Plasmolen en een weiland van wooncorporatie Mooiland in Middelaar.