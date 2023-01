Ook steun Cuypersgenootschap voor bescherming uitgebrand historisch pand Molenhoek

Meijer snapt niets van ‘schandali­ge’ rode kaart voor Márquez: ‘We gaan honderd procent in beroep’

NEC-trainer Rogier is zeer verbolgen over de rode kaart die Ivan Márquez kreeg in de uitwedstrijd tegen Feyenoord (2-0-nederlaag). De Doetinchemmer vindt dat de Nijmeegse club een eventuele schorsing moet aanvechten.

13:17