Elftenlar­ven trekken vanaf Nijmeegse krib de wijde wereld in

2 juni Tachtigduizend larfjes van de elft zijn dinsdag losgelaten in de Waal bij Nijmegen. De hoop is dat de trekvis weer een levensvatbare populatie opbouwt in de rivier. Het zou een eerste stap zijn op weg naar de terugkeer van de steur.