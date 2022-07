Oud-pastoor van Mook geroerd nu wens is vervuld

Echt contact

Gisteren was er een feestelijke bijeenkomst, waarbij ook een nieuw informatiepaneel werd onthuld. De 88-jarige Toon van Dijk, die al sinds 2003 met emiraat is en nog altijd in Mook woont, is dankbaar voor het cadeau, liet hij weten. Het heeft hem geraakt. Hoe hij ertegenaan kijkt dat hij als pastoor zo geliefd was? ,,Dat is een kwestie van je niet in jezelf opsluiten, maar echt contact houden met de mensen om je heen”, vertelt hij. ,,Ik heb het hier ook altijd als heel prettig ervaren.”