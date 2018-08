Politie valt bedrijfspand in Mook binnen

Blikvan­gers Molenhoek liggen vol andere rotzooi

1 augustus MOLENHOEK - Ze staan er zodat fietsers en scooterrijders er makkelijk hun blikje of flesje in kunnen mikken, maar in Molenhoek liggen de blikvangers vooral vol met andere rotzooi. Van wieldoppen, tot zakken met plastic afval tot 'gewone' volle vuilniszakken.