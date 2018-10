Reislustige Ruud en Maaike maken wereldreis met jonge kinderen: 'Voelt vanzelfsprekend'

Essentieel

Samen met kinderen Terra (8) en Maila (5) beginnen ze donderdag aan wat zomaar 'de reis van hun leven kan worden'. Ruim een halfjaar gaan ze weg: te beginnen in Nepal, te eindigen in Australië. Waar het voor de meeste gezinnen bij dromen blijft, is het voor het stel een 'niet meer dan logische stap'. ,,Reizen is voor ons essentieel in het leven. We hebben allebei al veel landen bezocht. Dat we nu onze kinderen meenemen, voelt dus als vanzelfsprekend’’, zegt Ruud, logistiek manager bij een reisorganisatie. Maaike, die als coach werkt: ,,Terra heeft zelfs al een voorproefje gehad. Ze was pas één jaar toen ze zeven weken mee ging backpacken in Thailand.’’