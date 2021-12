Restaurants halen kerststalletjes Orientalis in huis: ‘Iets mooiers is er niet, met kerst kribjes kijken’

Voor Richard Meeussen, de eigenaar van restaurant ‘t Zwaantje in Mook en initiatiefnemer van de exposite, is het kijken naar kerststalletjes bij Orientalis onlosmakelijk verbonden met Kerstmis.



,,Met kerst gingen we altijd kerstkribjes kijken, iets mooiers is er niet.” Hij wist dat het museum altijd maar een klein deel van de stalletjes tegelijk kan laten zien. ,,Er staan er zoveel in het depot, zonde natuurlijk.”