Rokende fosforgranaat gevonden in bosgebied Plasmolen

Voortbe­staan dorpshuis verzekerd na grondruil met gemeente

27 mei MOOK - De gemeente Mook gaat een stuk grond ruilen met Clara van der Valk van het gemeenschapshuis in Mook. Doel van de grondruil is te bewerkstelligen dat het dorpshuis ook in de toekomst dorpshuis kan blijven. De ruil vindt plaats met gesloten beurzen.