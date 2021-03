Schaapsherder Thom geniet van lente maar ergert zich aan loslopende coronahonden: ‘Ze beseffen niet wat ze aanrichten’

,,Eigenlijk ben ik een kattenmens. Ik was doodsbang voor honden en had niets met schapen”, vertelt Thom Manders (35). We lopen op de Sint Jansberg tussen Mook en Milsbeek, in het Rijk van Nijmegen, op weg naar een kleine kudde. Bordercollie Iwan rent vooruit, steeds achteromkijkend naar zijn baas. Bang voor honden, geen schapenvriend... waarom word je dan in vredesnaam herder?



,,Ik heb altijd iets gehad met landschapsbeheer en buiten zijn. Daarom heb ik verschillende opleidingen in die richting gedaan, waaronder bos- en natuurbeheer en manager natuur en recreatie en ik heb in het bos gewerkt. Landschapsbeheer met schapen past het beste bij mijn opvattingen hoe het zou moeten: zo natuurlijk mogelijk.” Hij wijst op kale, omgewoelde plekken in een weide.



,,Dat is het werk van schapenpoten. Ze scheppen ruimte voor bepaalde planten en dieren, zo dragen ze bij aan de biodiversiteit. Dat gebeurt ook op de heide, waar kale zandplekken ontstaan waarmee bijvoorbeeld de zandhagedis heel blij is.”