Schippers pontjes ergeren zich mateloos aan fietsers op leeftijd

Jachtslot Mookerhei­de wordt in oude luister hersteld en kleurt weer roze

27 april MOLENHOEK - Jachtslot Mookerheide in Molenhoek krijgt een andere kleur. Het wit verdwijnt en maakt plaats voor oud roze, de originele kleur. Ook worden de onder het witte stucwerk verscholen mozaïeken weer zichtbaar gemaakt. Of dat allemaal gaat lukken, is wel afhankelijk van geld dat Natuurmonumenten, de eigenaar van het landgoed, binnen moet zien te krijgen.