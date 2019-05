Station Mook-Molenhoek is een succesnummer, maar viert zijn tiende verjaardag in stilte

Molenhoek 6 mei 2009. Het is 11 minuten over 12 als vanuit Cuijk een trein nadert die normaal gesproken doordendert richting Nijmegen. Maar vanaf vandaag is alles anders. De machinist mindert vaart en stopt keurig op het nieuwe station Mook-Molenhoek. Of beter: het heropende station. 34 jaar geleden hield hier voor het laatst een goederentrein halt. Passagiers konden al sinds de oorlogsjaren niet meer in Molenhoek in- of uitstappen. 450 inwoners en een opgetrommelde showband zien hoe enkele hoogwaardigheidsbekleders in de eerste officiële trein stappen. Ze moeten staan. Voor de zitplaatsen geldt: vol is vol.