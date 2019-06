Thomas Olde Heuvelt: ‘Het volgende boek moet beter zijn dan het vorige’

Je woont mooi in het groen.

,,Klopt. Als ik met schrijven even vastzit, helpt het om een boswandeling te maken.”



Als schrijver ben je eigen baas. Werk je in het weekend?

,,Aan Echo heb ik van augustus tot maart geschreven, zonder een dag over te slaan. Als ik schrijf, zit ik in een bubbel en offer ik mijn sociaal leven op.”



Nu ben je uit die bubbel ontsnapt?

,,Momenteel zit ik in campagnemodus om Echo te promoten. Dan schrijf ik helemaal niet. Dat vind ik niet erg. Lezers ontmoeten is leuk en belangrijk. In de hoofden van de lezers komen mijn verhalen pas echt tot leven.”