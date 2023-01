‘Uitgebrand pand Molenhoek heeft monumentale waarde en kan mogelijk gered worden’

Woede en schrik na brand in kraakpand in Molenhoek: ‘Met een tuinslang ons rieten dak natgehou­den’

MOLENHOEK - Woedend zijn ze, de omwonenden van het gekraakte pand op de hoek van de Stationsstraat en de Lindenlaan in Molenhoek waar in de nacht van vrijdag op zaterdag brand was. Woedend, maar ook flink geschrokken. Wat was er gebeurd als de brand was overgeslagen naar buren en overburen?

9 januari