Uithaal burgemeester Mook naar ANWB oogst kritiek

Bezorgde inwoners kritisch op plan Lob van Gennep: actiegroep ‘Nee tegen de vloedgolf’ opgericht

12:12 PLASMOLEN - In Plasmolen is maandag de actiegroep 'Nee tegen de vloedgolf’ opgericht. Die verzet zich tegen het plan ‘Lob van Gennep’ dat er in het uiterste geval in voorziet om bij extreem hoog water in de Maas het gebied met daarin de dorpen Ven-Zelderheide, Milsbeek, Middelaar, Plasmolen en Ottersum onder te laten lopen.