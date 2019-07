Uitvinding: een natuurlijke minibatterij die werkt op eiwit en glucose

Herdenking Market Garden rondom Nijmegen dit jaar groter dan ooit

11 juli NIJMEGEN - Nog nooit is de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog zo groots opgezet als dit jaar. Dat is te danken aan regionale samenwerking en samenhang. Het zwaartepunt ligt in september, toen 75 jaar geleden Operatie Market Garden plaatsvond, de veldslag die zorgde voor de feitelijke bevrijding van de regio rond Nijmegen.