Vandalen teisteren station Molenhoek opnieuw: ‘Zinloos vernielen van waardevolle eigendommen’

Camera's

Verschillende inwoners roepen op dat er cameratoezicht moet komen op het station. Maar volgens de burgervader van Mook en Middelaar is dat niet zo eenvoudig. Prorail is namelijk eigenaar en heeft daar tot nu toe nog niet toe besloten. ‘Overigens is het ook niet automatisch zo dat dan met succes eventuele verdachten kunnen worden herkend en/of aangehouden’, aldus Gradisen.



Hij roept op de foto's van de vernielingen te delen, in de hoop dat mensen er iets van hebben gezien of getuige zijn geweest.