Veel belangstelling voor inhijsen fietsbrug tussen Cuijk en Mook.

VIDEO Fietsbrug Cuijk-Mook in herkansing wel onder grote broer over Maas-Waalkanaal doorgeva­ren

14 mei NIJMEGEN/CUIJK - Er was donderdag een herkansing nodig om de fietsbrug die zaterdag over de Maas tussen Katwijk en Mook gelegd wordt op plaats van bestemming te krijgen. Even na een uur in de de middag lukte het om het 140-meter lange gevaarte voorbij de Graafse brug te krijgen.