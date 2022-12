Verbazing en bezorgdheid over lekkend tankstation in Mook: ‘Grenst aan een woonwijk’

De gemeenteraad van Mook en Middelaar was tot deze week niet op de hoogte van de ernstige vervuiling onder het tankstation aan de Rijksweg. Als gevolg van een lek kon jarenlang benzine de bodem insijpelen. Het lek is waarschijnlijk ontstaan bij een verbouwing in 1995. Het tankstation is al enige tijd gesloten en de lekkende pomp is nu uitgeschakeld.