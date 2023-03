Verkeersoverlast Mook en Molenhoek: nu vast borden, dan gesprek met regio - voorstel om van Spoorzone meteen natuurgebied te maken gaat niet door

Een gedeelde woonkamer, hypotheek en achtertuin: op deze plekken is ruimte voor een miniwijkje of woongroep

Nijmegen wil per jaar minimaal twee locaties aanwijzen waar woongroepen van particulieren samen iets kunnen gaan bouwen. Zaterdag was er een markt in het stadhuis om te laten zien wat en waar het allemaal kan. Er kwamen honderden mensen op af.