Verwarde kraker van Molenhoek schopt nu stennis in Nijmegen

MOLENHOEK/NIJMEGEN/MALDEN - De verwarde kraker die de afgelopen dagen voor onrust zorgde in Molenhoek en Malden, is deze vrijdag opnieuw opgepakt. Deze keer schopte hij stennis op de Graafseweg in Nijmegen.

Volgens de politie kwamen agenten daar even voor acht uur in de ochtend in actie omdat de man er mensen bedreigde en vernielingen aanrichtte. Toen hij vervolgens een agent beledigde, is hij aangehouden.

De 38-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats werd donderdag aangehouden omdat hij probeerde een woning te kraken aan de Lierseweg in Malden. Het betreden van het pand is expliciet verboden, omdat het is verzegeld vanwege een lopende drugszaak. In de weken vóór dat incident veroorzaakte de man al overlast in Molenhoek. Daar kraakte hij het historische stationslogement aan de Stationsstraat, tot dat in de nacht van 6 op 7 januari in vlammen opging.

Quote Eerder waren er in Milsbeek al problemen, waar hij kraker was in de oude bakkerij aan de Rijksweg Willem Gradisen, Burgemeester van Mook en Middelaar

Dat terrein werd daarna vanwege asbest en instortingsgevaar verboden terrein, maar de man bleef proberen het te betreden. Ook klopte hij bij buren op ramen en joeg hij volgens de omwonenden mensen ‘de stuipen op het lijf’. Burgemeester Willem Gradisen van Mook en Middelaar laat er inmiddels een bewakingsbedrijf rondrijden en werkt aan een gebiedsverbod voor de man.

,,De overlast is niet alleen in Molenhoek”, zegt Gradisen. ,,Eerder waren er in Milsbeek al problemen, waar hij kraker was in de oude bakkerij aan de Rijksweg. En nu kennen ze hem dus ook in Malden en Nijmegen.”

Verdovende middelen

Bij de politie staat de man bekend als veelpleger en gebruiker van verdovende middelen. Het is niet duidelijk hoelang hij nu vast blijft zitten. Na zijn aanhouding in Malden stond hij diezelfde avond weer buiten. Volgens de politiewoordvoerder is het uiteindelijk aan de rechter te bepalen op welk moment er meer maatregelen tegen de man moeten worden genomen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.