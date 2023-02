Verwarde ‘seriekraker’ zit vast en staat volgende week voor de rechter

De 38-jarige seriekraker die de afgelopen weken voor overlast zorgde in Molenhoek, Malden en Nijmegen moet in ieder geval één week in de cel blijven. Op 1 maart staat hij voor de politierechter.

Dat laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie weten.

De man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, zorgde de afgelopen weken voor beroering in met name Molenhoek. Daar kraakte hij al sinds november het afgebrande pand in de Stationsstraat. Dat ging lange tijd goed, maar de afgelopen weken veroorzaakte de man angst onder bewoners door hen te bedreigen en ongevraagd tuinen te betreden.

Afgelopen week dook de man op in Malden, waar hij een pand kraakte dat was verzegeld in verband met een lopende drugszaak. Hij werd aangehouden en weer vrijgelaten, waarop hij een dag later toesloeg in Nijmegen. Daar kraakte hij geen pand, maar richtte hij vernielingen aan en bedreigde hij mensen. Vervolgens werd hij aangehouden.

Voor de rechter

De dertiger heeft inmiddels bij de rechter-commissaris te horen gekregen dat hij in ieder geval tot 1 maart vast blijft zitten. Op die datum moet hij voor de politierechter verschijnen.

Waarvan de seriekraker exact verdacht wordt, is nog niet duidelijk. Wel heeft de zaak uitsluitend te maken met zijn misdragingen in Nijmegen. De politierechter doet uitspraak in relatief eenvoudige zaken en kan verdachten hooguit een gevangenisstraf van één jaar opleggen.

Ondertussen heeft de man van burgemeester Willem Gradisen (Mook en Middelaar) een gebiedsverbod voor het dorp Molenhoek en het treinstation Mook en Middelaar opgelegd gekregen. Hij mag zich daar drie maanden niet laten zien. Gebeurt dat toch, dan kan de politie hem oppakken. Tussen 26 november en 15 februari ontving de gemeente 22 klachten over de man.

Volledig scherm Rommel bij het pand aan de Stationsstraat in Molenhoek. © Theo Peeters

