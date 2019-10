Verzoeningspoging jachthavenrel Plasmolen mislukt

PLASMOLEN - Een verzoeningspoging bij de rechtbank in Roermond heeft de afgelopen week niet gezorgd voor een oplossing in het conflict dat is ontstaan tussen havenmeester Jan de Vaan van jachthaven De Driesen in Plasmolen en het bestuur van de stichting die de haven beheert. De rechter stelde voor nog eens rustig met elkaar te praten, maar dat leverde niets op. Hij doet nu binnen twee weken uitspraak in de jachthavenrel.