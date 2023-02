Vleesetende bacterie kostte Rita (52) het leven: ‘Het zou een griepje zijn’

MET VIDEO ‘Onschuldi­ge’ keelpijn van Jaël bleek begin van levensge­vaar­lij­ke infectie: ‘Ik was zo bang’

Toen Jaël Krijgsman (25) last van haar keel kreeg, zag ze er weinig kwaad in. Tot de pijn steeds erger werd en ze uiteindelijk op de spoedeisende hulp belandde. Ze bleek een streptokokkeninfectie te hebben, ook wel bekend als de vleesetende bacterie. ,,Volgens de artsen is het een wonder dat ik het overleefd heb.’’

29 januari