Wéér een defecte trein op de Maaslijn, treinverkeer plat tussen Nijmegen en Venray

Treinuit­val tussen Venray en Nijmegen

16 januari NIJMEGEN/BOXMEER - Op de Maaslijn komt een aantal treinen in de spits van woensdag 16 januari te vervallen. Dat laat Arriva via Twitter weten. De trein die om kwart voor negen in Venray richting Nijmegen hoort te vertrekken rijdt niet, net als de trein die om 9.38 uur in Nijmegen zou moeten vertrekken is vandaag uit de dienstregeling gehaald.