Weer een zelfmoord in het verkeer: ‘Weinig tegen te doen’

Rechter: rectifica­tie frauderel jachthaven Plasmolen niet nodig

10 oktober PLASMOLEN - Het bestuur van jachthaven De Driesen in Plasmolen hoeft geen rectificatie te plaatsen in een regionale krant en geen schadevergoeding te betalen aan havenmeester Jan de Vaan. Die had dat geëist nadat hij in zijn ogen in een brief van het bestuur aan ligplaatshouders van frauduleus handelen was beschuldigd.