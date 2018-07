Zoekactie naar persoon te water bij Plasmolen

Rivierzone Mook: Tevreden over bomen, ontevreden over licht

14 juli MOOK - Bewoners van de rivierzone in Mook zijn tevreden over het groen dat terugkeert als de dijk is versterkt. Begin dit jaar stuitte een ander plan nog op protest omdat veel mensen vreesden dat de nieuwe bomen hun uitzicht zouden belemmeren. Verzet is er nog wel tegen de keuze van burgemeester en wethouders voor hoge straatverlichting in plaats van lage.