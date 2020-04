Zondag 21 graden en zon: hoe voorkom je nieuwe topdrukte? ‘Maak een ommetje vanuit huis’

Coronapiek in Rijk van Nijmegen: 43 nieuwe besmettin­gen

29 maart NIJMEGEN - De regio Nijmegen kent een piek in het aantal coronabesmettingen. De afgelopen 24 uur kwamen er 43 nieuwe gevallen bij. Dat is de grootste stijging in deze streek sinds de uitbraak van het virus. In totaal is de ziekte nu geconstateerd bij 269 inwoners van het Rijk van Nijmegen.