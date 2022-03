Zorg over toekomst volkstuinen bij nieuwbouwplan Molenhoek-Zuid

De huur van het terrein waar de tuinen nu liggen, wordt daarom eind volgend jaar door de gemeente opgezegd. De vereniging is daarvan ook al langer op de hoogte. Maar omdat er nog geen zekerheid is over een nieuwe locatie en de bekostiging van de verhuizing, is de vereniging bang dat ze straks met lege handen staat, wat het einde van de volkstuinen zou betekenen. In een brief aan de gemeenteraad uit de club zijn zorgen.