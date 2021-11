Zorgpersoneel verpleeghuizen moe de nieuwe coronagolf in

Grote Lier bestaat 51 jaar én daarom feest met circus

MOLENHOEK - Het is deze week feest op de Molenhoekse basisschool De Grote Lier. Feest, want de school bestaat 50 jaar. Of beter gezegd 51 jaar, want basisschool werd op 1 oktober 1970 geopend. De feestweek kon vorig jaar in verband met corona echter niet gevierd worden. Vandaar dat deze week de schade wordt ingehaald.

13 september