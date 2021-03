Corona dwingt crossers tot improviseren: ‘Op 1,5 meter in een zijspan, dat wordt lastig’

Niet meer naar de sport­school maar sporten in je huiskamer, begeleid door oud-crosskampi­oen Erik Eggens

30 januari HALLE - Het idee voor digitale sportlessen was er eerder dan corona, maar na een aanlooptijd verzorgden Erik en Ursula Eggens afgelopen zondag hun eerste les van sportbedrijf By Eggens. Niet in een lelijk pand op een industrieterrein, maar gewoon vanuit huis in Halle.