Koen Hermans zondag als koploper naar ONK zijspan in Halle

Met video Tragische dood van racer Victor (22) dompelt dorp in rouw: ‘Meeste 7-jarigen zitten op zwemles, hij reed op een minibike’

LATHUM/ GIESBEEK - De dood van motorcoureur Victor Steeman (22) slaat in Lathum in als een bom. Ook in Giesbeek, waar hij op de lagere school zat, wordt geschokt gereageerd.