Als de kersen beginnen te kleuren, moet de kweker wakker zijn

natuurrubriek gerrit jansen High worden van een vliegen­zwam

Dat het een slakkenjaar is, weten we inmiddels wel. Meer dan tien foto’s kreeg ik van lezers die grote wegslakken innig verstrengeld in de tuin aantroffen. Inmiddels zijn de eieren afgezet. Ook onze weitjes zagen vooral tegen de avond oranje van deze naaktslakken. Vorige week zaten er vijf oranje wegslakken op een reuzenbovist. Twee dagen later was het vruchtlichaam volledig opgegeten.

19 oktober