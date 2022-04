Baltsende futen dansen als pinguïns

natuurrubriek gerrit jansen De klassieke weidevo­gels leggen het loodje

Achter ons huis is het bouwland vorige week zaaiklaar gemaakt. Een dag later buitelde er, luid roepend, een kievit in de lucht. Van een echte baltsvlucht was geen sprake. Als er geen partner in de buurt is, blijft het stuntvliegen (met zoevende duikvluchten en wilde wendingen in combinatie met klappende vleugels) uit.

22 maart