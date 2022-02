Boom legt zelf pleister op een wond

We zijn op ons erf flink aan het snoeien. De helft van de knotwilgen is weer een kopje kleiner gemaakt, waardoor ze straks een nog grotere kop krijgen. Hoe ruwer het knotten gebeurt, des te imposanter is het herstel. Door het knotten groeit de boom verder in de dikte. De kop wordt breder en knoestiger. Er ontstaan gaten en holen waarin veel insecten huizen.