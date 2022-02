Een tuinvogeltelling van dertig jaar geleden

Een e-mail van een oud-leerling: ‘Gerrit, ik was in mijn krantenknipsels aan het bladeren en zag dat in een verhaal van jou in De Gelderlander met de kop ‘Ook in de stad zie je ze vliegen’ een top 10-tuinvogeltelling stond. Dat is dertig jaar geleden! Wellicht interessant om dit lijstje eens te gaan vergelijken met de top 10-lijstjes van de Nationale Tuinvogeltellingen van de afgelopen jaren.’