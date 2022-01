Hoe ziet de Nederlandse Big Five eruit?

Wel eens op safari in Zuid-Afrika geweest? Ik niet. Ik laat mij niet verleiden door reisbureaus die de Big Five in Zuid-Afrika in de aanbieding hebben. Natuurlijk heb ik respect voor leeuw, olifant, buffel, neushoorn en luipaard. Maar wij hebben zelf ook ‘grote jongens’ in huis en die zijn net zo boeiend. Geen grote grazers, die zijn niet ‘wild’, maar zoogdieren en vogels die er qua formaat of gewicht toe doen.