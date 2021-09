Kruisspinnen zijn ten onrechte weinig geliefd

Drie jaar op rij heb ik me zorgen gemaakt over het aantal spinnen in onze tuin. Voor mij kunnen er niet genoeg in en rond ons huis zijn. Vooral de gewone kruisspin, Araneus diadematus, is mijn favoriet. Het mediterrane familielid de wespspin, Argiope bruennichi, valt nog meer op en steelt de laatste jaren vanwege de kleur en het bijzondere web de show. De wespspin is onze meest opvallende kruisspin. Niet vanwege de aantallen, maar vanwege de grootte, de kleur en het wielweb met zigzagdraad.