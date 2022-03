Vroege vlinders zijn overwinteraars

natuur van nabijAfgelopen najaar zagen we relatief veel dagvlinders. Een goed vlinderjaar in 2022? Geen enkele garantie! Elk jaar zijn er grote fluctuaties in aantallen bij de verschillende soorten dagvlinders.

Op 23 februari kreeg ik de eerste meldingen van citroenvlinders binnen. Liefst zeven! Het was ook even prachtig weer. Een dag later werden de eerste dagpauwogen gemeld. Op 9 maart zag ik zelf de eerste kleine vos en een dag later drie meldingen van gehakkelde aurelia’s.

Het is niet verrassend dat de vroege waarnemingen van dagvlinders allemaal betrekking hebben op overwinteraars. Citroenvlinder, dagpauwoog, kleine vos en gehakkelde aurelia houden namelijk een winterslaap; andere soorten brengen de winter door als eitje, rups of pop.



Nou ja winterslaap … niet in strikte zin. Noem het maar een winterrust. Als er een paar warme dagen zijn, ontwaken de vlinders snel en kunnen dan al in februari gezien worden.



Vorig jaar vlogen er op 20 en 21 februari al tientallen citroentjes. Daarna werd het kouder en zochten de vlinders opnieuw een rustplaats. Pas eind maart kwamen ze weer te voorschijn.

Een kleine vos op wilgenkatjes. © Gerrit Jansen

600 eieren

Citroenvlinders zijn altijd vroeg. We zien nu de mannetjes. Die leggen dagelijks kilometers af op zoek naar de veel lichter gekleurde vrouwtjes.



Echt actief wordt deze langst levende dagvlinder pas in april. Na de paring moeten de eitjes nog rijpen. Daarvoor is nectar nodig. Door de groeiende eitjes worden de vrouwtjes zwaar en hangen ze zoveel mogelijk stil in de vegetatie.



Eind april worden de eerste eieren afgezet. Tot in juni kan dat doorgaan. Naar schatting legt het vrouwtje zo´n 600 eieren. Dat gebeurt gespreid in tijd en ook op verschillende locaties, waarmee de soort de kans op vogelpredatie probeert te verkleinen.



De voedselplanten voor de rupsen zijn sporkehout, ook wel vuilboom genoemd, en wegedoorn. Omdat deze struiken vaak in grote tuinen en plantsoenen zijn aangeplant, kunnen we de citroenvlinders ook in dorpen en steden aantreffen.

Niet echt bijzonder, zoveel dagpauwogen

Als we van deze langstlevende dagvlinder, hij wordt wel tien maanden oud, lang willen genieten, plant dan niet alleen een vlinderstruik (buddlea), maar ook een vuilboom aan. De waardplant oogt minder dan de buddlea, die is alleen tankstation, maar met deze waardplant erbij is de hele levenscyclus van de citroenvlinder te volgen.



Ik heb mijn eerste citroenvlinders dit voorjaar pas afgelopen woensdag gezien. Drie op een dag, maar toen vlogen er bij ons meer dan tien dagpauwogen. Die zochten nectar op klein hoefblad, speenkruid en longekruid. Bijzonder zoveel dagpauwogen? Nee, niet echt. Er vlogen er bij ons in het najaar vele tientallen.



Meestal heeft de soort wel een derde generatie in de nazomer, maar in 2021was deze heel groot. Na drie erg droge jaren heeft de derde generatie optimaal geprofiteerd van de groei van de grote brandnetel, de waardplant van de rupsen. Aan voedsel dus geen gebrek. Niet vreemd dus dat heel veel rupsen zo laat in het jaar tot volle wasdom kwamen, verpopten en als volwassen dagpauwoog met succes overwinterden.

Geen enkele garantie

Wat belooft dit voor de toekomst? Een goed vlinderjaar voor deze soort in 2022? Geen enkele garantie! Elk jaar zijn er grote fluctuaties in aantallen bij de verschillende soorten dagvlinders. Zo zagen we het afgelopen jaar praktisch geen landkaartjes.



Terwijl ik er in 2014 en 2016 vaak meer dan tien in onze tuin zag. Willen we echt een goed beeld krijgen hoe de verschillende soorten vlinders er voor staan dan zal er veel en jaren achtereen geteld moeten worden.

In 1990 startte De Vlinderstichting samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek met het meetnet vlinders. Het doel: verzamelen van actuele informatie over de veranderingen in de dagvlinderstand in Nederland. Op vaste meetpunten wordt frequent door vrijwilligers geteld. Gemeten vanaf 1990 nemen van de 49 beschouwde soorten 25 soorten af en 20 soorten toe in verspreiding. Stabiel zijn 4 soorten.

We moeten blijven meten

Meten is weten. De oorzaken van de achteruitgang van veel dagvlindersoorten zijn wel bekend. Biotoopvernietiging: bebouwing; intensivering van de landbouw; verdwijnen van kruidenrijk grasland; neerslag van stikstof en klimaatsverandering. Door heftige zomerbuien en de droogte van de laatste jaren kwamen veel rupsen niet groot.



We moeten blijven meten en elke hulp is daarbij welkom. Telt u mee? Kijk maar eens op meetnet.vlinderstichting.nl .

In het najaar van 2021 vlogen er heel veel dagpauwogen. Niet vreemd dat er veel succesvol overwinterd hebben. Foto: Burry van der Brink © Gerrit Jansen

Gehakkelde aurelia. Foto: Gerrit Jansen © Gerrit Jansen

Twee mannetjes citroenvlinder? Of toch een echt paar? Foto: Gerrit Jansen © Gerrit Jansen

Speenkruid is voor de dagpauwoog een vroeg tankstation. Foto: Gerrit Jansen © Gerrit Jansen

Kleine vos op wilgenkatjes. Foto: Silvana Kupers © Gerrit Jansen