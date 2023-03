De houtduif die tegen het raam vloog in Renkum, had waarschijnlijk niet heel veel snelheid

gezien doorGerrit Janssen schrijft over meldingen die hij krijgt van lezers over dieren in en om het huis.

ARNHEM

Dansende wintermuggen



Silvia Wassink zag op 2 maart in haar tuin een groep muggen in het zonlicht van de ondergaande zon uitbundig dansen. Het was buiten maar een paar graden boven nul; volgens haar voor muggen geen temperatuur om te dansen.

De dansers zijn geen steekmuggen, maar kleine ‘langpootmuggen’; ze steken niet. Zelfs boven dooiende sneeuw kunnen we in de winter deze muggen zien dansen. Zodra de temperatuur boven nul komt, gaan de mannetjes op zoek naar vrouwtjes. En dat kan in elk jaargetijde. Het zijn wintermuggen, Trichoceridae. We kennen een tiental soorten in ons land: de dooimug, Trichocera regelationis, en de winterpluimantennemug, Trichocera hiemalis, zijn het meest algemeen. De larven leven in rottend plantenmateriaal, paddenstoelen en mest. Beide soorten zijn algemeen langs bosranden, in tuinen en allerlei open terreinen, vooral van oktober tot in april.

RENKUM

Afdruk houtduif



Arend van der Garde: ‘Gisteren vloog een houtduif tegen het raam. Hierbij voor de aardigheid het kunstwerk dat hij of zij achterliet. De duif heeft de botsing overleefd. Hij vloog direct verder.’

Waarschijnlijk is de vogel geschrokken van een jagende wintersperwer. De snelheid van de vluchtende duif die zo’n 500 gram weegt, zal beperkt zijn geweest, anders had de vogel de aanvaring niet overleefd. De afdruk op het raam bestaat niet uit talkpoeder wat veel mensen denken. In de vogelhuid ontbreken zweet- en talkklieren. De meeste vogels hebben wel een stuitklier. Met het stuitvet worden de veren waterafstotend gemaakt. Reigers en duiven missen de stuitklier. Zij hebben poederdons. Deze donsveertjes groeien altijd door: de puntjes breken af en vallen in fijne deeltjes hoornstof uiteen. Dit waterafstotende poeder laat na een botsing tegen het raam de perfecte vogelvorm achter.

Afdruk duif.

RHEDEN EN ZEVENAAR

Vuurwantsen



Donderdag 2 maart kreeg ik twee meldingen van zonnende vuurwantsen, Pyrrhocoris apterus. Henk de Vries uit Rheden vertelde dat toen de zon weg was er geen wants meer was te bekennen. Ook bij Helma Jacobs in Zevenaar overwinteren al jaren vuurwantsen rond een lindeboom. Vooral de voet van de lindeboom kleurt dan aan de zonzijde rood. De warmteminner komt vooral voor in Centraal-Europa; Nederland en België bevinden zich op de rand van het verspreidingsgebied. Vroeger zag men ze alleen in het zuiden en oosten van ons land. De wants breidt zich echter snel uit: plaatselijk overwinteren ze met duizenden bij elkaar.