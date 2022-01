Een schildpad als huisdier? Begin er niet aan!

Schildpadden komen van nature niet voor in Nederland. Toch zien we ze steeds vaker. Gelukkig is ons klimaat voor deze exoten nog te koud voor succesvolle voortplanting. Maar dat kan veranderen.

Een opgraving in een oude haven bij Enkhuizen leverde recent een schildpad op die al vierhonderd jaar geleden als huisdier moet zijn gehouden. De archeologen zijn van mening dat het geen verzamelobject is van zeelieden die de exotische schildpad, zoal vroeger gebruikelijk, mee naar huis hadden genomen.

Nee, in het benig pantser werd een gaaf skelet aangetroffen. Dat betekent dat het dier in de 17de eeuw levend is meegenomen en na de lange reis vanuit Amerika nog een tijd als huisdier is gehouden.

Huisdier

Een schildpad als huisdier? Ja, dat blijkt ook uit het gaatje in het schild. Dat was niet bedoeld om het pantser aan de muur te hangen, maar om het dier aan te lijnen. Toen ik het bericht in de media las, kwamen er oude herinneringen bij mij boven.

Ik had vroeger als kind een Griekse landschildpad en mijn vader had in het schild een gaatje geboord, zodat we met het touwtje het dier in de tuin de ruimte konden geven. Een touwtje om een poot of om de hals werkt bij schildpadden niet, want zij kunnen zich in het schild terugtrekken en een touwtje kan dan aardig in de weg zitten.

Ik ging met Stoffel, een gangbare naam in die tijd voor het huisdier, wandelen. Uiteraard aan het touwtje. Dat was voor de schildpad wel zo veilig, want wat heb ik vele jaren later veel van zijn soortgenoten geplet op het asfalt in het noorden van Griekenland gevonden. Een schildpad is nog meer dan onze egel, gezien het gebrek aan snelheid bij het oversteken, zijn leven niet zeker.

Volledig scherm Roodwangschildpadden in de slotgracht van kasteel Amerongen. © Peter Pfeiffer

In sloot losgelaten

Schildpadden komen van nature niet voor in Nederland, ook vierhonderd jaar geleden niet. Toch zien we ze steeds vaker in de vrije natuur. Zowel de Europese moerasschildpad als de roodwangschildpad werd vroeger als huisdier gehouden. Als de ‘liefhebber’ genoeg kreeg van de exoten, werden ze in sloot en plas losgelaten.

Zo kreeg ik deze zomer nog foto’s van roodwangschildpadden, Trachemys scripta elegans, in de slotgracht van kasteel Amerongen en van geelwangschildpadden, Trachemys scripta troostii, een ondersoort van de roodwang, in de Rijkerswoerdse Plassen bij tussen Elst en Arnhem en in de Vlote Bloem, een waterplas bij Huissen. Roodwang en geelwang zijn afkomstig uit het zuidoosten van de Verenigde Staten. Je ziet ze nu in heel veel landen zelfs in de stad, zonnend op drijfhout, boomstammen of steigers.

Volledig scherm Geelwangschildpad in de Vlote Bloem bij Huissen. © Jos van de Leijgraaf

Roodwangschildpadden planten zich bij ons gelukkig nog niet voort, maar in warme zomers worden er al wel eieren afgezet. Er zijn nog geen jongen waargenomen. Bij verdere klimaatopwarming zal voortplanting niet uitblijven en daar zit onze natuur niet op te wachten. Vanwege de faunavervalsing is de handel binnen de Europese Unie in 1997 verboden, maar de handelaren hebben weer nieuwe exotische schildpadden op de markt gebracht. En ook deze worden al regelmatig in de vrije natuur waargenomen.

Griekenland

De Europese moerasschildpad, Emys orbicularis, ken ik van onze natuurreizen in het noorden van Griekenland. Hoe groot de populatie is, weet ik niet, maar deze schildpadden leven vooral in het water, daarom vind je ze maar zelden als verkeersslachtoffer. Dit in tegenstelling tot de Griekse landschildpad, Testudo hermanni, die ik vroeger als huisdier had.

Volledig scherm Niet alleen de handel, ook het verkeer decimeerde de populaties. © Gerrit Jansen

Tientallen van deze landschildpadden hebben we met onze cursisten de laatste jaren veilig overgezet. Maar we hebben er ook tientallen dood gevonden. Als je ze oppakt, worden kop en poten in het schild teruggetrokken. Geen vin wordt meer verroerd, tot je ze weer in de vegetatie zet. Al snel gaan ze weer aan de wandel: meters verder hoor je de gepantserde dieren dan nog door het struikgewas banjeren.

In de jaren 60 werden er alleen al in Engeland een kwart miljoen Griekse landschildpadden ingevoerd. Overal waren de vaak nog geen 10 centimeter grote schildpadjes als speeltjes te koop.

Roofbouw

Door deze roofbouw kregen de populaties enorme dreunen. De Griekse landschildpad is tegenwoordig beschermd en valt onder Appendix II van het Cites-verdrag, een overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten. Daarnaast staat de soort op bijlage A van verordening 338/97 van de Europese Unie.

Volledig scherm De Europese moerasschildpad is in het noorden van Griekenland erg algemeen. © Gerrit Jansen

Dit betekent dat het overdragen en houden van deze soort geregeld wordt met bezitsontheffingen, EU-certificaten en overdrachtsverklaringen. Als je kijkt op Marktplaats, draait je maag om als je ziet hoeveel handel in schildpadden er toch nog is. Laten we hopen dat de dieren in gevangenschap zijn geboren. Maar foute handel is overal. Schildpadjes mogen geen kinderspeeltjes meer zijn.

Ravon, de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen, heeft een herkenningskaart ‘Exotische zoetwaterschildpadden in Nederland’ uitgegeven. De kaart is te downloaden op ravon.nl.