Het welriekend viooltje geurt in maart

natuur van nabij Veel vertrouwen in een verbete­ring van de hazenstand heb ik niet, om over de konijnen nog maar te zwijgen

Aan berichten over halvering van bepaalde populaties van planten en dieren raken we gewend, maar we reageren er nauwelijks op. Bij konijnen en hazen is dat niet anders. Beide soorten staan sinds 2020 op de Rode Lijst Zoogdieren, omdat de populaties decimeren. Ze staan echter ook op de lijst van dieren waar vrij op mag worden gejaagd door jagers in het jachtseizoen.