Raven en wolven werken samen bij het vinden van voedsel

Afgelopen vrijdag hoorde ik een raaf boven ons huis in Angeren. De grote kraai heeft een scala aan geluiden, maar als hij overvliegt is het rauwe en rollende ‘kroa-kroa’ onmiskenbaar. Een raaf boven Angeren, in de Betuwe, is niet gebruikelijk en zeker niet in deze tijd van het jaar. Maar raven kunnen voedselvluchten maken tot 30 km vanuit hun leefgebied. En die liggen, zeker op de Veluwezoom, hemelsbreed ruim binnen deze afstand.

Dit voorjaar kwamen er meerdere meldingen binnen van een ravenpaar boven de Klompenwaard bij Doornenburg. Ik heb nog geen bevestiging kunnen krijgen, maar het verhaal gaat dat dit paar aan de overkant van de Waal gebroed zou hebben. De raaf doet het goed in Nederland. In Heumensoord bij Nijmegen vlogen in 2016 voor het eerst drie jongen uit. De raaf is daar een blijvertje geworden. Dat is niet zo vreemd, want raven zijn echte standvogels. Als ze niet door vogelfotografen verstoord worden, zijn ze trouw aan hun nest.