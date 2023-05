Roodstaarten trillen voortdurend met de staart en de grote bonte specht helpt gekraagde roodstaart

Natuurrubriek Feuilleton rond ‘Juffrouw Lellebel’: komt er weer een veldslag van de ooievaars?

Ooievaars zijn meer trouw aan het nest dan aan de partner. Dat is risicovol voor het broedproces. Vogels die ver zuidelijk overwinteren, keren later in het voorjaar terug. Vaak is hun nest dan bezet.