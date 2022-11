Sporen vallen met slechts 1 millimeter per seconde

natuurrubriek Gerrit Jansen De dagpauwoog vliegt even niet, dat hoort bij de tijd van het jaar

Er zijn nu weinig of geen dagvlinders te zien. Dat hoort bij de tijd van het jaar. Citroenvlinder, kleine vos en dagpauwoog hebben als volwassen insect overwinterd: als vlinder dus. Ze fladderden in maart en april vrolijk rond, maar ze zijn nu allemaal dood. Zo hoort het. Ze hebben in het vroege voorjaar gepaard en eitjes afgezet. Het is nu even geen vlindertijd, maar tijd voor de kinderen, de rupsen.

14 juni