Stront van Wolf of Hond?

Dit plaatje lijkt op een verregende hondendrol, of gewoon verkleurd gras. De meeste mensen geven zoiets dan ook weinig aandacht, zelfs als het midden op het pad ligt. Dit is het spoor van de ooit uitgeroeide, maar uit zichzelf teruggekeerde wolf.

Onze daar-is-ie-weer-wolf. Sinds de aangereden wolf nabij Ede, maart 2021, weten we dat de wolf ook onze regio bezoekt. Inmiddels zijn er 3 roedels inde Veluwe te vinden.

Het is dan ook niet gek om je je af te vragen tijdens het wandelen of een drol of een pootafdruk van een hond of een wolf kan zijn. Wolven (en ook andere zoogdieren) maken regelmatig gebruik van de door de mens aangelegde paden.

Het verschil tussen honden en wolven drollen herkennen je aan de vorm en het dieet. Een wolvendrol is veel spitser, gladder en groter dan die van een hond. Die van een hond bestaat vaak duidelijk uit verschillende ronde bolletjes.

Deze drol is zeer verregend, dus dan kun je alleen kijken naar het dieet. Wolven eten hun dieren met huid en haar op, je kunt dan ook vaak nog stukjes botten in de drollen vinden, de drol in de foto ziet zwart van het everzwijn haar. Hondenpoep heeft vaak de kleur van hondenbrokjes.

Dus deze drol midden op het pad is niet van een asociale hondeneigenaar. Deze is er neergelegd om informatie via geurtjes uit te wisselen aan andere wolven.

Lastiger zijn de pootafdrukken; deze zijn groter, langwerpiger en hebben duidelijker nagels. Het spoor loopt in één rechte lijn. In vergelijking lijken hondensporen op dronken wolven. Een ander kenmerk Is een rechte X in het midden van de wolvenafdruk. Het is ook leuk om er afgietsels met gips van te maken.

De eerste keer dat ik wolvensporen en -drollen zag was met Jan-Freerk Kloen. Mijn voorganger waarvan ik de natuur van nabij columns overneem. Ik wil Jan-Freerk bedanken voor zijn mooie columns die ook mij hebben geactiveerd om in de buurt buiten op avontuur te gaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.