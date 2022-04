Te veel mezen, groene kikkers en ooievaars?

Dat het niet goed gaat met de biodiversiteit in ons land is wel bekend. Biodiversiteit staat voor het totaalpakket aan levende organismen en systemen en de wederzijdse relaties daartussen. Ook op ons erf raak ik soorten kwijt, terwijl ik toch met het aanbrengen van reliëf, het zaaien van inheemse kruiden, het aanplanten van heggen en houtsingels, het stapelen van dood hout en de aanleg van liefst zeven vijvers voor veel variatie heb gezorgd. Variatie in de tuin is een voorwaarde voor een divers planten- en dierenleven. Maar de rijkdom aan soorten valt of staat met de biodiversiteit in het achterland. En die holt achteruit.